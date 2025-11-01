El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una gran parte del día cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 91% al amanecer y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de tormentas, lo que podría traer consigo algunas sorpresas en forma de chubascos aislados. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima intensidad alrededor de las 14:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

El orto se producirá a las 07:49, y el ocaso se espera para las 18:26, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable, aunque la mayor parte de esta estará cubierta por nubes. Los residentes de Bormujos deben prepararse para un día mayormente gris, pero sin la preocupación de la lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.