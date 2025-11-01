El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados , manteniéndose estables en este rango hasta las 2 de la mañana.

A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso hasta las 4 de la tarde, con temperaturas que comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 92% durante las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 5 de la tarde, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, cubriendo gradualmente el cielo. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A partir de las 12 del mediodía, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas que, aunque frescas, irán aumentando ligeramente hasta alcanzar un máximo de 20 grados a las 4 de la tarde.

La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá que los residentes disfruten de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados a las 8 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a aumentar, llegando al 85% hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:16, marcando el inicio de una noche que se prevé despejada, ideal para observar las estrellas. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.