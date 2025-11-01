El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 17 grados . Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar los 14 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 86% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de toda la jornada. Por lo tanto, no será necesario llevar paraguas ni preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para pasear por sus calles históricas o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes. La combinación de temperaturas agradables, ausencia de lluvia y un cielo despejado promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de esta ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.