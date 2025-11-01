El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso que permitirán que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la una de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 51% y el 64%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día, el viento puede generar un ambiente algo más fresco, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Baena pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede hacer que el tiempo se sienta más variable, por lo que es recomendable estar preparados para cambios en la sensación térmica.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el sol saliendo a las 07:42. A medida que avance el día, el ocaso se producirá a las 18:18, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ser igualmente encantador.

En resumen, el día de hoy en Baena se presenta como un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.