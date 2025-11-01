El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad empezará a aumentar, y se espera que a partir de la tarde el cielo se torne muy nuboso y cubierto, especialmente entre las 16:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán entre los 19 y 21 grados, lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación de frescura podría intensificarse con el aumento de la nubosidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Andújar pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. El viento será otro factor a considerar; se espera que sople de dirección variable, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 92% al final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando la nubosidad y la brisa puedan hacer que la temperatura se sienta más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.