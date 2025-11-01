El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 a 15:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 18:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría indicar un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde y al inicio de la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las horas nocturnas, lo que podría dificultar la visión en ciertas áreas. Los ciudadanos de Almonte deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una sensación de humedad que podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura caerá a unos 3 grados hacia la medianoche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.