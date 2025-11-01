El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un panorama mayormente nublado, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 35% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y alcanzando hasta un 94% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que el viento alcance su máxima intensidad con ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la percepción del sol, que saldrá a las 07:52 y se ocultará a las 18:30. Los amantes de la fotografía y los paseos al aire libre deberán tener en cuenta la luz cambiante y las condiciones del cielo, que podrían ofrecer oportunidades interesantes para capturar imágenes.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Las condiciones del viento y la humedad podrían influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse en consecuencia y disfrutar de las actividades al aire libre, siempre atentos a las variaciones del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.