El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la bruma persistirá hasta las 8 de la mañana, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra, alcanzando un estado de nubosidad que se mantendrá hasta la tarde.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 10 y subiendo hasta los 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la tarde, entre las 7 y las 8, la probabilidad de tormenta aumenta hasta un 30%, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender después de las 3 de la tarde, alcanzando los 21 grados a las 6 y bajando a 18 grados hacia el final de la jornada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

La salida del sol está programada para las 7:48, mientras que el ocaso se producirá a las 18:25, marcando un día con una duración de luz solar relativamente corta. A medida que se acerque la noche, la temperatura seguirá descendiendo, y se espera que la humedad relativa aumente nuevamente, lo que podría contribuir a la formación de bruma durante la noche.

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de tormentas ligeras hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de luz antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.