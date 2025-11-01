El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura ascienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 31 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:17, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir y aprovechar las horas de luz, antes de que el frío del invierno comience a hacerse notar en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.