El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en la primera parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán la característica principal del cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente entre las 2 y las 7 de la mañana, donde se espera un cielo completamente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% a medianoche y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la sensación de calor será más notable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00, aunque se espera que esto no afecte significativamente el tiempo general del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.