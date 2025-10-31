El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por condiciones mayormente cubiertas y una notable presencia de humedad en el ambiente. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma darán paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 23 grados , lo que sugiere un ambiente fresco por la mañana y más cálido hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que la niebla sea más densa en las primeras horas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 68% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco en general, con una probabilidad de lluvia muy baja. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas gotas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, aunque la cantidad esperada es mínima, apenas 0.1 mm. Esto se traduce en un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible bruma matutina.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de calor en las horas más cálidas.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 07:46, y el ocaso se anticipa para las 18:25, brindando un día con una duración de luz solar considerable. La combinación de un cielo cubierto y la alta humedad podría crear un ambiente propicio para la formación de nubes altas, aunque no se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar un día fresco y cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.