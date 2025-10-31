El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 24 grados entre las 15:00 y 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 18:00 horas.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 77% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Utrera no reciba lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de las horas. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa en la franja horaria de 11:00 a 13:00, con una probabilidad del 65%. A pesar de esto, las lluvias no deberían ser un factor determinante en las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.
En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los ciudadanos pueden disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para el viento y la posible nubosidad que podría afectar la visibilidad del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.
