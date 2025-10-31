El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la densa nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Úbeda realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, en general, el viento será moderado y no se anticipan condiciones adversas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, con nubes altas que dominarán el paisaje. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:15, momento en el que la temperatura puede sentirse más fresca, especialmente con la combinación de la humedad y el viento.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la tarde, dado el descenso de las temperaturas y la presencia del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.