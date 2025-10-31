El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto durante las primeras horas del día. Esta tendencia de nubes persistentes se mantendrá hasta la tarde, cuando se espera que el cielo continúe cubierto, aunque con algunas variaciones en la densidad de las nubes.

La temperatura en Tomares oscilará entre los 14 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente durante la mañana, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 80% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 10% de lluvia durante la mañana, aumentando considerablemente a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.1 mm pronosticados, es recomendable que los residentes de Tomares estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Tomares experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.