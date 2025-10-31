El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de alta humedad y temperaturas suaves puede resultar en un ambiente algo pesado, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 10% de lluvia en las primeras horas del día, aumentando considerablemente a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo paraguas o impermeables, ya que podrían presentarse algunas lloviznas intermitentes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de algunas lloviznas durante la mañana y parte de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.