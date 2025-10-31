El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, alternando con momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 91% al amanecer. Esta alta humedad, combinada con la bruma y la niebla que se prevé en las primeras horas, podría afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a dispersar un poco la nubosidad, aunque no se prevén cambios significativos en el estado del cielo.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de la nubosidad y la bruma matutina.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar de la jornada.

