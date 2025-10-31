El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 11 grados a media tarde. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 81% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Priego de Córdoba vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol está prevista para las 18:19, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar rápidamente, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que realicen actividades al aire libre que lo hagan en las horas más cálidas, evitando las primeras horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más frescas. La combinación de nubes altas y viento moderado puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta o abrigo ligero.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades en el exterior, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.