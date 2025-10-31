El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una atmósfera mayormente cubierta y con presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en el 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se espera que la visibilidad mejore ligeramente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, y la humedad comenzará a descender, alcanzando el 96% hacia las 9 de la mañana. A partir de las 10, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 15 grados a mediodía.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo mayormente nubladas, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18 grados . La humedad relativa se situará entre el 71% y el 81%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales de la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 18:20, momento en el que las temperaturas seguirán cayendo y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la noche. En resumen, el día se presentará como un día típico de otoño en Pozoblanco, con temperaturas agradables durante la tarde, pero con la necesidad de abrigarse en las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.