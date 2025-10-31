El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, alcanzando un 97% hacia las 8 de la mañana. A lo largo de la jornada, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la persistente nubosidad y la humedad en el ambiente.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de lloviznas hacia el mediodía, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten las actividades diarias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere un día tranquilo en términos meteorológicos.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas del día.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de bochorno al caer la noche. El ocaso se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones significativas. Los residentes de Palma del Río pueden disfrutar de un día de Halloween tranquilo, ideal para actividades familiares y paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.
