El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más densa, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% en las primeras horas del día y un ligero aumento al 10% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, llegando a los 25 grados, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando a un 80% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fresca.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar un paraguas si planean salir por la tarde. La puesta de sol se espera para las 18:27, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.