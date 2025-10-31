El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente nublado en Osuna, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en el cielo.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mañana, oscilando entre los 15 y 16 grados . A medida que el día progrese, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una sensación de humedad que se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 60% y el 92% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando de sur a oeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Osuna realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la nubosidad podría generar cambios repentinos en la sensación térmica.

El orto se producirá a las 07:43, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 18:23, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día de otoño en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.