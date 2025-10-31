El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones de cielo cubierto hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 15 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 92% y el 94%. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque se espera que la humedad disminuya ligeramente a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 72% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas dispersas, aunque no se anticipa que esto afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 18:25, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de manera más pronunciada. La noche se presentará con un cielo mayormente cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo de nubes que, aunque no traerán lluvia, sí aportarán un ambiente otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.