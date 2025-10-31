El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 23 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad del cielo cubierto.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos ni lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que la velocidad del viento alcance hasta los 28 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 16 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la alta humedad podría generar un ambiente algo brumoso en ciertos momentos.

En resumen, Montilla experimentará un día de cielos cubiertos, temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica más baja provocada por la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.