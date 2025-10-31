El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Moguer. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será notable, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en este periodo. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se espera que la posibilidad de precipitación caiga a un 5%.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Durante las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes altas y cubiertas podría afectar la claridad del cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un termómetro que podría marcar hasta 23 grados . Sin embargo, conforme se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 20:00.

La tarde se presentará con un cielo mayormente cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras. La sensación térmica podría ser más fresca debido al viento, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 17 grados, con una humedad que podría aumentar nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 90%. En resumen, se recomienda a los habitantes de Moguer estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.