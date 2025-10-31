El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Esto puede provocar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 58% y el 84% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento suave y constante podría contribuir a una ligera sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la abundancia de nubes, Martos no experimentará lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

La salida del sol está programada para las 07:40, y el ocaso se producirá a las 18:18, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, Martos experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.