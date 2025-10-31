El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en ciertos momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol antes de que las nubes comiencen a dominar el panorama. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente, con una predominancia de nubes que persistirá durante la mayor parte del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 15 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 26 km/h. Estas rachas podrían ser más intensas durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. Es recomendable que los habitantes de Marchena se preparen para un día con viento, que podría ser notable en áreas abiertas.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, aunque hay una probabilidad de precipitación ligera en algunos intervalos, especialmente en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse ligeramente afectada por la presencia de nubes densas en la tarde. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un ambiente más fresco debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.