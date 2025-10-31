El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, las condiciones meteorológicas han sido estables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 94% al amanecer. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque la temperatura no sea excesivamente alta. A medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 67% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total acumulado de apenas 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier llovizna será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 6 km/h, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

A lo largo de la tarde, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 18:27. Esto permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Las condiciones serán ideales para actividades en interiores, aunque aquellos que deseen salir al aire libre podrán disfrutar de un tiempo templado, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.