El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación son mínimas, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aunque se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un acumulado estimado de 0.1 mm.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la bruma matutina podría reducirla ligeramente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de un paisaje otoñal característico de esta época del año.

No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá que los habitantes de Mairena del Alcor realicen sus actividades diarias con tranquilidad. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la posibilidad de lluvia es escasa, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.