El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 89% al caer la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Esta brisa moderada será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable para actividades al aire libre. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones del sur y sureste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la ciudad y sus alrededores. La salida del sol se producirá a las 07:41, mientras que el ocaso será a las 18:21, ofreciendo un día con una duración de luz solar considerable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La combinación de nubes altas y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos aprovechar al máximo el día de Halloween en un ambiente templado y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.