El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación de humedad se mantendrá alta, con valores que rondarán el 77% a las 12:00 p.m. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con intervalos de nubes que podrían traer ligeras precipitaciones. Se prevé una probabilidad de lluvia escasa del 43% en la franja horaria de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3:00 p.m., con valores que podrían llegar a los 24 grados .

El viento será moderado, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la sensación de humedad seguirá presente. Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 6:00 p.m.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y las temperaturas caerán a 15 grados . La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 100% hacia la medianoche. La niebla podría regresar, lo que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas del día debido a la niebla y que estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.