El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el aire. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 59% y el 94%. Esto es un indicativo de que, aunque no se esperan precipitaciones, el ambiente se sentirá bastante húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se anticipan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo, aunque la falta de sol y la presencia de nubes densas pueden hacer que la jornada se sienta más oscura de lo habitual.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no traerá sorpresas en forma de lluvia. La bruma matutina y el cielo cubierto son características típicas de esta época del año en Linares, y hoy no será la excepción. Los habitantes deben prepararse para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.