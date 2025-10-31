El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se espera en Lepe un tiempo variable que podría influir en las actividades diarias de los habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante agradable, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 91% al amanecer. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque la temperatura no será excesivamente calurosa. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 75% de lluvia ligera entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría llevar a que los leperos se preparen con paraguas o chubasqueros. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el resto del día transcurra sin precipitaciones significativas. Las lluvias, si se producen, serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 32 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas. La dirección del viento también podría contribuir a la sensación de frescura, sobre todo en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a presentar intervalos nubosos, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla que se espera en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Los habitantes deben estar preparados para un día que, aunque comenzará con algunas nubes y posibles lluvias, terminará con un ambiente más tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.