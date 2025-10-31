El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

La temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido antes de que caiga la noche. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad relativa también aumentará, comenzando en un 97% en la madrugada y descendiendo a un 52% hacia la tarde, para luego volver a incrementarse al caer la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 70% de que se registren lluvias escasas entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a tormentas o lluvias intensas. La probabilidad de tormenta se mantiene en cero durante todo el día, lo que indica un tiempo estable a pesar de la nubosidad.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde y se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 18:28, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz solar será menos intensa. En resumen, Lebrija experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posible nubosidad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.