El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, en Jaén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 69% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la temperatura se sentirá más agradable, aunque la presencia de nubes altas puede atenuar la calidez del sol.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y apacible.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para disfrutar de un paseo o una reunión familiar. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:17, las temperaturas comenzarán a bajar, y el cielo seguirá cubierto de nubes altas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre, siempre que se esté preparado para el descenso de la temperatura.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin contratiempos meteorológicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.