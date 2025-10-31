El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad densa. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a lo largo de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avancen las horas, se espera que la humedad se sitúe en torno al 75% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 45% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 35% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un fenómeno significativo, ya que se prevé que la mayoría de las horas transcurran sin precipitaciones, con registros de lluvia muy ligeros o incluso nulos en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 32 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propensas a tormentas eléctricas.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y una brisa moderada del sur. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se anticipan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal típico en la costa andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.