El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 23 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que se mantendrá en torno al 80% durante la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 60% de que se registren lluvias escasas en las primeras horas de la mañana, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos con lluvia escasa en la tarde. La lluvia, si se presenta, será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más cálidas. Este viento podría ser un alivio ante la alta humedad, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que las nubes persistan.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras podrían influir en la sensación térmica. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas de sol que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.