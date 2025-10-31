El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 89% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja de lluvia, con un 10% de posibilidad de que se registren lluvias escasas en la mañana, especialmente entre las 10:00 y las 11:00 horas. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, con apenas 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que la lluvia no será un factor significativo en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en la tarde. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo de la jornada, la visibilidad será buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de un día tranquilo, ideal para actividades familiares o paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero abrigo por la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.