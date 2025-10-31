El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Écija se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta el mediodía.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y los 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 13 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su punto más alto.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto, combinado con las temperaturas frescas, contribuirá a la sensación de frío en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance y las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, lo que mejorará la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Écija disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo, aunque la presencia de nubes altas y bruma puede hacer que el sol no se sienta con toda su intensidad.

El orto se producirá a las 07:44, y el ocaso será a las 18:23, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. En resumen, hoy será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables por la tarde, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.