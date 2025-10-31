El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 31 de octubre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a disfrutar de un ambiente tranquilo, aunque algo gris. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 24 grados.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los números. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 66% por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando considerablemente a un 85% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con una precipitación estimada de solo 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y esporádica. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin más precipitaciones significativas.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa será suave y no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque gris, ofrecerá momentos de calma y frescura. Los habitantes de Coria del Río pueden prepararse para una noche tranquila, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos bajo la suave brisa del sureste.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.
