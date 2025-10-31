El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a disfrutar de un ambiente tranquilo, aunque algo gris. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los números. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 66% por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando considerablemente a un 85% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con una precipitación estimada de solo 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y esporádica. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin más precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa será suave y no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque gris, ofrecerá momentos de calma y frescura. Los habitantes de Coria del Río pueden prepararse para una noche tranquila, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos bajo la suave brisa del sureste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.