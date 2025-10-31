El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que generará una sensación de frescura en la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la persistente nubosidad y la humedad en el ambiente. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, lo que permitirá que los cordobeses disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la dirección del viento y su velocidad no serán suficientes para dispersar las nubes que dominarán el cielo.

En la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 20 grados , descendiendo gradualmente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:21, las temperaturas comenzarán a bajar, y la humedad relativa aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, Córdoba experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvias. La combinación de nubes, humedad y viento suave hará que la jornada sea ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo el cielo cubierto. Los cordobeses deben prepararse para un tiempo que, aunque fresco, no traerá sorpresas en forma de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.