El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades sean bajas, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas y un aumento significativo hasta un 85% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier precipitación será más bien simbólica y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, lo que podría permitir algunos claros temporales, pero en general, el ambiente seguirá siendo mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con valores que rondarán los 16 grados al caer el sol, que se producirá a las 18:27.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día nublado con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento moderado podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias ligeras y disfrutar de las horas de luz antes de que la noche traiga consigo un descenso en las temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.