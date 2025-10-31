El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Cartaya, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 17 y 23 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su máximo en torno a las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% a medianoche y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 62% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas, con un 75% de probabilidad de que se registren lluvias escasas. Sin embargo, a partir de las 07:00 horas, la probabilidad disminuye significativamente, y no se esperan precipitaciones significativas durante el resto del día. Las lluvias que se puedan presentar serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un ambiente húmedo y fresco.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante el día, pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.