El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Carmona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados hasta las 10:00 a.m. A partir de las 11:00 a.m., la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 18 grados a mediodía. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en un 85% hacia el mediodía, lo que permitirá una sensación más confortable.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin previsión de precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad hasta las 7:00 p.m. y un leve aumento al 5% entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, donde se prevé que sople a 14 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante la sensación de calor que se experimentará con temperaturas que alcanzarán los 22 grados en las horas más cálidas del día.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 10:00 p.m. La humedad aumentará, alcanzando el 100% nuevamente, y el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de que la niebla regrese en las primeras horas de la mañana del 1 de noviembre.

En resumen, Carmona experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre con precaución en las primeras horas debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.