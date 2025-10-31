El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, en Camas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta el amanecer, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables en torno a los 15 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00, aunque no se anticipa acumulación significativa de agua. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que la mañana podría transcurrir sin incidentes meteorológicos relevantes.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo. La humedad comenzará a descender gradualmente, situándose en torno al 61% hacia las 14:00. El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 16 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 94% al final del día. El cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de que se presenten nubes altas, pero sin indicios de tormentas o precipitaciones significativas.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados . Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento moderado podrían influir en la sensación térmica. Los residentes deben prepararse para un día gris, pero sin grandes sorpresas en cuanto a condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.