El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, la predicción meteorológica para Cabra indica un día mayormente nublado, con un cielo que se mantendrá muy nuboso durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será significativa, con un estado de cielo que se clasifica como "muy nuboso" hasta las 8 de la mañana. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente entre las 9 y las 18 horas, aunque se espera que la nubosidad se mantenga presente hasta el final del día.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 13 y los 22 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 13 grados a las 6 y 7 de la mañana. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a partir de las 8 de la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 97% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

El orto se producirá a las 7:41 y el ocaso será a las 18:20, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar moderada. En resumen, hoy en Cabra será un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo abrigado o de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.