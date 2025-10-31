El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 03:00 y las 10:00, donde se espera que la visibilidad se vea reducida.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 24 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 16 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura puede hacer que el ambiente se sienta más cálido, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 18:27.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 95% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 72% hacia el mediodía. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

Respecto a las precipitaciones, se anticipa un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja. Solo se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un acumulado de 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá condiciones severas que puedan interrumpir la tranquilidad del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor acumulado. Este viento también podría mover las nubes, generando intervalos de sol entre las nubes altas que se prevén para la tarde.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de nubes y un ligero aumento en la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.