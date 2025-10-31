El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará muy nubosa, con un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de la abundante nubosidad, las probabilidades de precipitación son relativamente bajas, con un 15% de probabilidad de lluvia en la mañana y un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque se espera que las precipitaciones sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 6 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados a las 10 de la noche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y humedad podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En resumen, Bormujos experimentará un día de clima mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una sensación de humedad notable. Las posibilidades de lluvia son bajas, aunque no se descartan algunas gotas en la tarde. Los vientos del suroeste aportarán un toque fresco, especialmente en las horas más activas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.