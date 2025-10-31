El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una visibilidad limitada debido a la densa capa de nubes que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede resultar en un ambiente algo pesado, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que no haya lluvias durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h, principalmente desde el suroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves por la mañana y aumentando a medida que avanza la jornada. Esto puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:17, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada. Las temperaturas nocturnas caerán a unos 15 grados, manteniendo la tendencia de un tiempo fresco y húmedo.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo de la noche, con el cielo continuando cubierto y sin indicios de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes de Bailén podrán disfrutar de un Halloween tranquilo, aunque quizás un poco sombrío, ideal para las actividades de la noche.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de sus actividades diarias sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.