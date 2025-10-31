El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se esperan chubascos que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, la bruma que se ha reportado en las primeras horas podría reducir la visibilidad, especialmente en las zonas más abiertas y rurales.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur-suroeste, con velocidades que rondarán los 4 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, lo que podría hacer que las condiciones de conducción sean un poco más complicadas.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente es. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día sin lluvia, pero con un ambiente húmedo y brumoso, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.