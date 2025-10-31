El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Baena se presenta con un panorama mayormente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado muy nuboso, con una transición a nubes altas a medida que avanza la jornada. A lo largo del día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en Baena se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 15 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. A medida que el sol se oculta, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados por la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que oscilará entre el 55% y el 89% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas. La visibilidad será buena, y aunque el sol no brillará con fuerza, la temperatura será agradable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo fresco.

En resumen, Baena experimentará un día nublado y fresco, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad en familia, sin la preocupación de la lluvia. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave hará que la jornada sea placentera, a pesar de la falta de sol. Los habitantes de Baena pueden aprovechar este día para disfrutar de la belleza del paisaje otoñal, con la tranquilidad de que las condiciones climáticas se mantendrán estables y sin sorpresas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.